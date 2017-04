TIEL - Tijdens de wedstrijd tussen TEC en Spakenburg in de tweede divisie liep het zaterdagavond buiten het veld uit de hand. Supporters gingen met elkaar op de vuist.

Op Twitter verscheen een video van de vechtpartij. Op de beelden is te zien dat de politie en stewards moesten ingrijpen. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.