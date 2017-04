Dario Dumic begrijpt frustratie van NEC-fans

NIJMEGEN - Dario Dumic hoorde de spreekkoren van de NEC-fans: "Schaam je kapot!"

En dat verstond de Bosnische aanvoerder wel. "Ja, ik weet wat dat betekent. Ze zijn gefrustreerd en dat begrijp ik helemaal, want dat ben ik ook. Maar we moet doorgaan. We mogen echt niet opgeven. Als we dat wel doen, kunnen we net zo goed niet meer spelen. We hebben nu twee weken geen wedstrijd, maar ik had liever woensdag meteen weer gevoetbald."

"Ja, weer een nederlaag. Dit mag je wel een ramp noemen. Het wordt moeilijk om de play-offs nog te ontlopen. Mathematisch is het nog mogelijk om er rechtstreeks in te blijven, maar normaal wordt het play-offs."