Buwalda: we moeten vertrouwen houden, ook in de trainer

NIJMEGEN - Robin Buwalda baalde enorm na de 1-0 nederlaag van NEC tegen Excelsior.

"We moeten ons nu voorbereiden op de play-offs tegen degradatie. We kunnen wel dromen dat we twee keer winnen en dat we het dan gaan redden. Maar we hebben dat niet meer in eigen hand, dus we moeten focussen op de play-offs. We moeten het met z'n allen blijven doen en de trainer heeft daar ook een belangrijke rol in. Dat vertrouwen moeten we blijven houden."

"We hadden de 0-0 eruit moeten halen of gewoon winnen met 1-0. Maar het gaat steeds op het laatste moment niet, dan zijn we niet goed genoeg. Zij scoren wel via Mike van Duinen, die ik nog ken van ADO. Er was alle tijd voor een voorzet en kan hij hem perfect op zijn hoofd leggen. Dat mag niet gebeuren."