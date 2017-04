Man (18) maakt het wel erg bont tijdens autorit

ARNHEM - Een 18-jarige man uit Zutphen mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Hij had de plek van een verkeersongeval verlaten en had daarnaast geen rijbewijs. Bovendien had hij volgens de politie alcohol gedronken.

De politie had in Zutphen een melding gekregen dat er een auto reed met alleen de alarmlichten aan. Ook hing de bumper van de wagen los en kwam er rook onder de motorkap vandaan.

Volgens de politie weigerde de bestuurder in eerste instantie te stoppen, maar later werd de auto toch aan de kant gezet. Toen kwamen de agenten er achter dat de auto betrokken was geweest bij een verkeersongeval in het centrum. De bestuurder was daarna doorgereden

Dat bleek niet het enige. De Zutphenaar had alcohol gedronken en was niet in het bezit van een rijbewijs. De man werd aangehouden en de auto werd afgesleept.