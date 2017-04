Man krijgt bezoek van politie na winnen nepvuurwapen op kermis

Foto: politie Velp

VELP - Een man die op de kermis in Velp een nepvuurwapen had gewonnen kreeg later een bezoekje van agenten. De politie had namelijk een melding gekregen dat een man met een vuurwapen een woning in Velp was binnengegaan.

Toen de agenten bij de woning waren zagen ze dat het om een nepvuurwapen ging. Het ging om een speelgoedwapen met een CE-markering en die zijn volgens de politie toegestaan, maar het is wel verboden om daarmee buiten op straat te lopen. Volgens de politie kan dit soort speelgoed dreigend overkomen en als echt wapen worden aangezien. De politie heeft nog wel een advies. ‘Mocht u de kermis nog gaan bezoeken en mocht u überhaupt wat winnen dan adviseren wij u een andere prijs te kiezen.’

Door: Mediapartner Studio Rheden