Nijmeegse Turken demonstreren tegen uitkomst Turks referendum

NIJMEGEN - Ongeveer 75 Nijmeegse Turken hielden zaterdagmiddag een demonstratie in Nijmegen. De groep protesteerde tegen de uitkomst van het Turks referendum.

De demonstranten scandeerden leuzen als 'Nee, nogmaals Nee' en droegen borden met de tekst 'Nee tegen fascisme en een eenmansdictatuur'.

Het protest draait om het Turks referendum van vorige week zondag. Het referendum werd nipt gewonnen door het ja-kamp van president Erdogan. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor veranderingen in de grondwet die de president meer macht geven.

De demonstranten vinden dat het referendum oneerlijk is verlopen. Deze kritiek is de afgelopen week vaker te horen in de media.