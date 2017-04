Nationale roeiwedstrijd over de Oude IJssel

DOESBURG - Tientallen roeiers waagden zich zaterdagmiddag aan de kilometerslange tocht van Doesburg naar Doetinchem. Het is de eerste keer dat de Oude IJssel Race onder de vlag van de nationale roeibond KNRB is afgewerkt.

'Hij staat voor het eerst op de nationale roeikalender en dat zien we ook aan het aantal deelnemers', vertelt Miguel Mendes de Leon, wedstrijdleider en lid van de Doetinchemse roeivereniging De Ank.

In totaal deden 36 boten mee aan de 11,5 kilometer lange wedstrijd van Doesburg naar Doetinchem. In voorgaande jaren trok de wedstrijd rond de tien boten. Wat de Oude IJssel Race uniek maakt? 'In Nederland is er geen andere wedstrijd voor skiffs en tweepersoons roeiboten over zo’n lange afstand', aldus Mendes de Leon.

De deelnemers aan de wedstrijd kwamen vanuit heel Nederland naar Doesburg voor de start. Er valt dus moeilijk te spreken van een Achterhoekse wedstrijd: 'De Achterhoek blijft een prachtig stukje Nederland', beaamt wedstrijdleider Mendes de Leon. 'Maar we praten hier over een nationale roeiwedstrijd waarin we zelfs hopen dat er volgend jaar ploegen uit Duitsland gaan komen.'