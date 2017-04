Liveblog: NEC begint onder hoogspanning tegen Excelsior

NIJMEGEN - Hoogspanning op NEC voor de thuiswedstrijd tegen Excelsior. De Nijmegenaren moeten punten halen in de strijd tegen degradatie. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 0-0 15. Het eerste kwartier is er weinig boeiends gebeurd. 13. Dario Dumic is vandaag aanvoerder van NEC. 7. Gevaarlijke lage hoekschop van Excelsior, Elbers schiet net naast. 6e minuut: Janio Bikel pakt al vroeg in de wedstrijd een onnodige gele kaart. 18.30 Precies op tijd begint de wedstrijd in De Goffert. 18.25 Gregor Breinburg moet geschorst toekijken vanaf de tribune. 18.20 Spanning bij de spelers als ze het veld verlaten. 18.12 Trainer Peter Hyballa is in tegenstelling tot normaal voor een wedstrijd niet echt prominent aanwezig op het veld. 18.07 De spelers van NEC zijn bezig met de warming up. 18.00 Zo denken de supporters van NEC over een eventuele degradatie. 17.44 Het is leuk versierd bij de entree van De Goffert, maar dat heeft alles te maken met Ladies Night. 17.40 De druk op trainer Peter Hyballa is enorm na elf nederlagen in twaalf wedstrijden. Er zijn stromingen binnen de club die hem liever zien vertrekken als het vanavond weer mis zou gaan. Hyballa blijft alles op zijn eigen manier doen en duldt geen bemoeienis. 17.35 Er is extra politie op de been voor deze wedstrijd. Ze anticiperen op eventuele onrust bij een slecht resultaat. 17.30 De opstelling van NEC is weer behoorlijk anders. Ali Messaoud en Arnaut Groeneveld krijgen hun kans in de basis. Delle; Heinloth, Buwalda, Dumic, Golla, Fomitschow; Bikel, Messaoud, von Haacke; Grot, Groeneveld. 17.25 NEC komt bij een nederlaag nog dieper in de ellende, zeker als Go Ahead later vanavond van Groningen wint. Dan komt de hekkensluiter op slechts twee punten en dreigt zelfs directe degradatie. 17.20 Op Woudestein kwam NEC dit seizoen met de schrik vrij en werd het 2-2. 17.15 Supporters van NEC zijn al vanaf vijf voor twaalf aanwezig bij De Goffert en hebben de spelers en trainer Peter Hyballa een hart onder de riem gestoken.