Degradatienood steeds groter voor NEC na nederlaag tegen Excelsior

NIJMEGEN - NEC verkeert steeds meer in degradatienood na een 1-0 thuisnederlaag tegen Excelsior. De Nijmegenaren maakten een aangeslagen indruk.

93. Einde verhaal. De fans zingen "Schaam je kapot.

90. Team Kuipers doet er drie minuten bij.

89. Toch nog een kans voor NEC, Heinloth schiet naast.

88. Nogmaals dit spandoek: de kans op degradatie naar de eerste divisie, die wordt gesponsord door een biermerk, wordt steeds groter.

85. De zevende nederlaag op rij komt eraan op deze manier, want van een slotoffensief is geen sprake.

82. Kevin Mayi was volledig uit beeld en heeft nu als invaller ook nog nauwelijks een bal geraakt.

80. Nog tien minuten en wat Team Kuipers erbij telt voor NEC om een dramatische nederlaag te voorkomen

76. De laatste wissel bij NEC: Jordan Larsson komt in de ploeg voor Buwalda. Een extra aanvaller erbij dus.

73. Robin Buwalda ligt geblesseerd op de grond. Hij was net terug van een enkelblessure. Hij strompelt naar de kant, maar wil direct het veld weer in.

70. Hyballa stuurt zijn ploeg naar voren. Bij een nederlaag is rechtstreekse degradatie een serieus gevaar.

66. Kadioglu heeft een grote kans, maar mikt over. De tiener zorgt in ieder geval meteen voor meer dreiging.

65. Von Haacke schiet van afstand naast.

64. Excelsior is nu heer en meester, NEC is zoals vaker de laatste tijd de weg meteen kwijt na een tegendoelpunt.

60. Een dubbele wissel: Ferdi Kadioglu en Kevin Mayi komen erin voor Jay-Roy Grot en Arnaut Groeneveld.

59. En daar is uit het niets de 0-1. Van Duinen mag ongehinderd in de kruising koppen.

54. De laatste keer dat NEC gelijk speelde was uit tegen Excelsior, vlak voor de winterstop.

52. Peter Hyballa leeft zoals altijd weer fanatiek mee met zijn elftal.

50. Na balverlies van Ali Messaoud komt Excelsior er gevaarlijk uit, maar Buwalda grijpt uitstekend in.

48. Het publiek scandeert opnieuw de naam van Kadioglu, maar hij loopt niet warm.

46. De tweede helft gaat beginnen. Kadioglu komt er nog niet in.

45. De eerste helft zit erop. Een heel licht fluitconcert na een uitermate saaie vertoning. NEC gaat puur voor het resultaat.

44. De fans roepen om Ferdi Kadioglu. En dat is begrijpelijk, want NEC heeft nu een schrijnend gebrek aan creativiteit.

42. Robin Buwalda is na vijf weken terug in het elftal. Hij brengt vooral wat extra defensieve zekerheid.

39. Julian von Haacke schiet van afstand over.

38. Trainer Peter Hyballa ziet hoe zijn ploeg langzaam het initiatief overneemt, zonder overigens gevaarlijk te worden.

33. Een deel van het publiek begint te morren, maar de meeste fans blijven de ploeterende ploeg ondersteunen.

29. NEC trekt zich vooral terug en dat is niet onlogisch. Want met een aanvallende tactiek werd de laatste weken louter verloren.

25. Milan Massop komt gevaarlijk door, maar Joris Delle gooit zich ervoor en raakt daarbij geblesseerd. Maar de Fransman kan na een korte behandeling de wedstrijd voortzetten.

23. Een deel van het publiek geniet van het zonlicht. Van het spel van NEC in ieder geval niet.

20. Henrico Drost is gevaarlijk bij een hoekschop met een kopbal. Daar komt NEC goed weg,

15. Het eerste kwartier is er weinig boeiends gebeurd.

13. Dario Dumic is vandaag aanvoerder van NEC.

7. Gevaarlijke lage hoekschop van Excelsior, Elbers schiet net naast.

6e minuut: Janio Bikel pakt al vroeg in de wedstrijd een onnodige gele kaart.

18.30 Precies op tijd begint de wedstrijd in De Goffert.

18.25 Gregor Breinburg moet geschorst toekijken vanaf de tribune.

18.20 Spanning bij de spelers als ze het veld verlaten.

18.12 Trainer Peter Hyballa is in tegenstelling tot normaal voor een wedstrijd niet echt prominent aanwezig op het veld.

18.07 De spelers van NEC zijn bezig met de warming up.

18.00 Zo denken de supporters van NEC over een eventuele degradatie.

17.44 Het is leuk versierd bij de entree van De Goffert, maar dat heeft alles te maken met Ladies Night.

17.40 De druk op trainer Peter Hyballa is enorm na elf nederlagen in twaalf wedstrijden. Er zijn stromingen binnen de club die hem liever zien vertrekken als het vanavond weer mis zou gaan. Hyballa blijft alles op zijn eigen manier doen en duldt geen bemoeienis.

17.35 Er is extra politie op de been voor deze wedstrijd. Ze anticiperen op eventuele onrust bij een slecht resultaat.

17.30 De opstelling van NEC is weer behoorlijk anders. Ali Messaoud en Arnaut Groeneveld krijgen hun kans in de basis.

Delle; Heinloth, Buwalda, Dumic, Golla, Fomitschow; Bikel, Messaoud, von Haacke; Grot, Groeneveld.

17.25 NEC komt bij een nederlaag nog dieper in de ellende, zeker als Go Ahead later vanavond van Groningen wint. Dan komt de hekkensluiter op slechts twee punten en dreigt zelfs directe degradatie.

17.20 Op Woudestein kwam NEC dit seizoen met de schrik vrij en werd het 2-2.

17.15 Supporters van NEC zijn al vanaf vijf voor twaalf aanwezig bij De Goffert en hebben de spelers en trainer Peter Hyballa een hart onder de riem gestoken.