DRUTEN - Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de Maas en Waalweg (N322) in Horssen is zaterdagmiddag een persoon om het leven gekomen.

Ook raakten zeker drie personen gewond, meldt de politie.

De weg is voorlopig afgesloten. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.