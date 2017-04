Van den Hurk gelooft in De Graafschap: maar we moeten beter voetballen

DOETINCHEM - De Graafschap moet nog twee ploegen voorbij om mee te mogen doen aan de play-offs. Dat moet gebeuren in twee wedstrijden. 'Dit seizoen is bizar.'

Anthony van den Hurk was vrijdagavond in Almere de gevierde man. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd schoot de spits de winnende treffer tegen de touwen (1-2). De Graafschap balanceerde in Flevoland op een bijzonder dun koordje. 'Dat is absoluut zo', lacht Van den Hurk. 'Daarom is het ook extra lekker dat je dan ook nog de winnende mag maken.'

Beter voetballen

In de eerste helft schoot de aanvaller al een bal prachtig in de kruising, maar die goal werd afgevlagd vanwege buitenspel. De Graafschap had het vaak lastig tegen Almere City, maar ontsnapte wonderbaarlijk. 'We moeten beter gaan voetballen', was Van den Hurk terecht kritisch. 'Vooral in balbezit hadden we het moeilijk. Maar als je zelfs deze wedstrijden wint...Dan kun je nog hele mooie dingen doen. Het was wel een beetje onverdiend moet ik zeggen.'

Energie van Van Mieghem

'Van Mieghem viel heel goed in', kijkt Van den Hurk terug op de tweede helft. 'Hij gaf nieuwe energie en is snel. Net wat we nodig hadden. Ik denk dat hij ons wel een beetje over de streep heeft getrokken. Je weet namelijk dat het moeilijk wordt als je 1-0 achter komt.'

Lastig programma

Van den Hurk kijkt met vertrouwen vooruit naar de laatste twee duels in de reguliere competitie. De achterstand met Eindhoven is drie punten. Met de nummer 11 RKC Waalwijk één punt. De Graafschap staat twaalfde en moet naar plek tien om de play-offs te mogen spelen. 'Hun programma is lastig zat. Wij moeten zes punten halen tegen Achilles en FC Oss, maar dan wel met beter voetbal. Het leeft enorm in de groep dat wij aan de play-offs meedoen.'