Een wonder! Vos slacht weidevogels af, maar jonge kieviten overleven

WAGENINGEN - In Bennekom gaan ze met veel liefde om met de weidevogels. Zo is Harm Roseboom als vrijwilliger actief bij een boer. Hij zorgt dat de weidevogels, ondanks het werk op het land, ongestoord hun gang kunnen gaan. Maar de natuur blijkt soms een stuk weerbarstiger. 'Een vos heeft veel weidevogels afgeslacht. Bij eentje lagen alleen de poten nog op de rond', vertelt Roseboom.

En dan is alle inzet dus voor niets. 'Dit is heel frustrerend.. Je doet er heel voor en we werken goed samen met de boer. Er is een hoop verloren.'

'Ik denk dat er een nestje vossen zit in het natuurgebied, die komen 's nachts even snacken, maar daar mag niet op gejaagd worden. Als ze op mijn land komen mag ik er wel op jagen, maar dan weer niet 's nachts.'

Luister hier naar het gesprek met Harm Roseboom:

'Dweilen met kraan open'

Verslaggever Thijs Boelens ging met Roseboom nog het weiland in en kwam daar onder andere kapotte nesten tegen, maar ook losse pootjes en nog hele eieren.

'De vos heeft zo'n veertig nesten te pakken gehad. Onder meer de grutto en de kievit werden gepakt. 'Hoeveel vogels er nog zitten, dat gaan we vandaag bekijken. Het is op deze manier wel dweilen met de kraan open. Er gaat veel subsidie heen, maar als we niet mogen jagen op dieren dan heeft de weidevogel weinig kans', stelt Roseboom.

Er zijn overigens wel een aantal kieviten die het hebben overleefd.