Dode Beekbergen kwam niet om het leven door misdrijf

Foto: Omroep Gelderland

BEEKBERGEN - De politie heeft geen aanwijzingen dat de man die vorige week dood werd gevonden op een vakantiepark in Beekbergen om het leven is gekomen door een misdrijf. Dat is zaterdag bekend geworden.

De man werd op eerste paasdag gevonden op vakantiepark Bospark. Omdat een misdrijf niet meteen kon worden uitgesloten, werd grootschalig onderzoek gedaan. De familie van de 51-jarige man is inmiddels geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en het lichaam is vrijgegeven. De politie wil uit privacy-overwegingen geen verdere mededelingen doen. Zie ook: Dode op vakantiepark: nog geen duidelijkheid