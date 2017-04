De eerste zwemmers liggen weer in het buitenbad

Het bad in Steenderen, zaterdagochtend - Foto: zwembad Steenderen

ARNHEM - Veel mensen verkiezen vandaag waarschijnlijk een behaaglijke bank voor de frisse buitenlucht. Maar toch zijn er fanatiekelingen die zich vanmiddag in zwemkleding hijsen voor een plons in een buitenbad. In Gelderland gaan er vandaag vijf open.

De afgelopen week werden de laatste voorbereidingen gedaan. Zo kreeg de badrand in Hoog-Keppel een likje verf. Dit zijn de vijf buitenbaden die vandaag opengaan: - Arnhem, Openluchtzwembad Klarenbeek

- Hoog-Keppel, Hessenbad

- Ruurlo, De Meene

- Steenderen, Burgemeester Kruijffbad

- Wehl, De Byvoorde Het bad in Steenderen wordt vanmiddag officieel geopend door Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst. De meeste buitenbaden in Gelderland gaan overigens pas rond 1 mei open, maar er zijn er ook die wachten tot het boven de 20 graden is. In het najaar gaan de baden weer op slot, afhankelijk van de temperatuur is dat meestal in september of oktober.