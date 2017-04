Waarom krijgen ouderen geen pillen voor na een kernramp?

APELDOORN - De ouderen kunnen weer verrekken zeker, waarom krijgen zij geen pillen? Op de Facebookpagina van Omroep Gelderland komen veel vragen en opmerkingen binnen over het uitdelen van jodiumpillen aan kinderen onder 18 jaar in een groot deel van Gelderland.

In de Achterhoek, de Noord- en Oost-Veluwe en een deel van het Rivierengebied krijgen kinderen onder de 18 in september jodiumpillen in de brievenbus. De gebieden liggen binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale. In de Achterhoek en de Veluwe gaat het om de kerncentrale in het Duitse Lingen, het Rivierengebied valt net binnen de zone van de kerncentrale in het Belgische Doel. De pillen beschermen tegen het radioactieve jodium dat bij een ongeval in zo'n centrale kan vrijkomen.

Een selectie van de vragen op Facebook hebben wij voorgelegd aan Wout Moerman. Hij is stralingsdeskundige van de Arbo- en Milieudienst Radboudumc in Nijmegen.

Waarom krijgen volwassenen geen pillen?

'Er zijn twee redenen. Een heel belangrijke reden is dat wanneer je in de groei bent, en dat is tot je 18e, neem je meer jodium op en dus ook radioactief jodium. Daarom willen ze dat vooral bij die groep blokkeren. Tweede reden is: voordat schildklierkanker tot uiting komt ben je al vaak twintig jaar verder. Dat betekent dat naar mate je ouder bent dat de kans is dat schildklierkanker bij je optreedt steeds kleiner wordt.'

Hoe werken de pillen precies?

Bij een kernramp komt radioactief jodium vrij. Dat wordt via de lucht verspreid. 'Dat geeft vooral een stralingsdosis voor de schildklier, maar het mooie van het menselijk lichaam is dat alles wat een lichaam teveel binnen krijgt, bij de meeste stoffen is dat, wordt uitgescheiden. Als je nou zorgt dat het lichaam vooraf niet radioactief jodium binnen krijgt dan raakt het lichaam verzadigd van jodium. Alles wat er aan jodium bijkomt wordt uitgescheiden. Dus als daarna pas het radioactief jodium aankomt bij het lichaam dan zal het lichaam dat jodium heel kort even opnemen, maar binnen 24 uur is een heel groot gedeelte weer uitgescheiden.'

Kerncentrales zijn er al tientallen jaren, waarom worden die pillen nu pas uitgedeeld?

'Omdat er in Duitsland een soort gelijk beleid is en men er voor gekozen heeft om hier in de regio dat gelijk te trekken. Anders is het raar dat het aan de ene kant van de grens het wel gebeurd en de andere kant niet. Het is vooral een politieke keus waar ik op zich wel achter sta.'

Moet ik de pillen à la minute innemen als er iets gebeurt in een kerncentrale?

'Nee, dat hoeft niet. Wat wel geldt is: hoe eerder hoe beter, liefst binnen een dag. Als Gelderland wordt getroffen door radioactief materiaal komen er veel radioactieve stoffen vrij. Jodium is een van de gevaarlijkste stoffen en dan helpt het om zo'n pil in te nemen. De tabletten zijn overigens 10 jaar houdbaar.'

Werken de pillen voor iedereen?

'Veel mensen zijn overgevoelig voor jodium. Zij kunnen een allergische reactie krijgen. Dan is het middel erger dan de kwaal.'

