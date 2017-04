HARSKAMP - Een man uit Voorthuizen heeft afgelopen nacht voor extra drukte gezorgd op de alarmcentrale van de hulpdiensten. De man belde vanuit Harskamp in korte tijd 16 keer naar alarmnummer 112.

De Voorthuizenaar was bovendien zo dronken dat hij nauwelijks te verstaan was. Agenten die hem kwamen opzoeken, kregen een scheldpartij over zich heen.

De man is meegenomen naar het bureau en wordt verhoord over zijn gedrag.