PUTTEN - De politie was zaterdagmorgen op zoek naar de eigenaar van een pony. Het dier liep rond in de omgeving van de Bentinckstraat.

Via Facebook probeerde de politie de eigenaar te vinden. En die missie slaagde, na een uur was de eigenaar gevonden en stond de pony weer in de wei.

Hoe het dier was losgebroken is niet bekend.