A15 weer open na ernstig ongeluk met twee auto's

Wijkagent Frits Burgers

HERWIJNEN - Bij een ongeluk op de A15 ter hoogte van Gellicum (gemeente Lingewaal) is zaterdagochtend een ernstig ongeluk gebeurd met twee auto's. Volgens de Verkeersinformatiedienst is een inzittende zwaargewond geraakt. Door het ongeluk was de weg een aantal uur dicht.

Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend. De traumahelikopter landde op de rijbaan. Vanwege politieonderzoek en berging van de voertuigen was de weg tot ongeveer 10.30 uur dicht tussen knooppunt Deil en de afslag naar Leerdam. Sommige mensen maakten nuttig gebruik van het wachten: Foto: Ludo Huising