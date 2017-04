De beste en slechtste friet van Gelderland eet je bij deze zaken

ERMELO - Heel veel mensen pakken op zaterdag of zondag de fiets om naar de snackbar te gaan om met een papieren tas vol eten weer naar huis te keren. Maar een goed patatje heb je niet zomaar, blijkt uit de jaarlijkse friettest van het AD. We zetten de beste en de slechtste van Gelderland op een rij.

Vorig jaar was de beste friet van Nederland te smikkelen in Gelderland, in De Ermelosche Frietzaak. Die zaak staat nu op plaats 2, met als cijfer een 10-. Het jurycommentaar is fraai: 'Een frietje waar je je vingers bij opeet'.

De eerstvolgende Gelderse zaak is daarna te vinden aan het Gruttersplein in Epe. Bij Friethuys zijn de patatten krokant van buiten en zacht van binnen. Verbeterpuntjes van de jury: zout beter opschudden en doe die sieraden af.

Nog een Friethuys, maar dan in Harderwijk, aan de Bruggestraat. 'Een adresje om in je telefoon op te slaan', schrijft de jury. 'Stevige frieten waar je met plezier aan knaagt.'

'Links laten liggen'

Wilma’s Snackbar uit Heerde is de op een na slechtste van Gelderland, vinden de frietkeurders. De tent krijgt een 4,5. 'Rijd je tijdens zo’n 5.000 frietkilometers een keer 4 (VIER) kilometer te hard, krijg je direct het lid op de neus. En deze ondernemer mag maar blijven doorrijden.'

Cafetaria De Pinksterbloem in Apeldoorn is de Gelderse snackbar die het slechtst scoort in de test. 'Het personeel mag geen informatie geven over de producten, op zich al een reden deze zaak links te laten liggen', meent de jury. En hoe is het gesteld met de patat? 'Taai en smakeloos.' Eindcijfer: 4,5.

