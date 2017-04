Gelderse kinderen krijgen 'kernramppillen'

Foto: ANP

APELDOORN - Kinderen onder de 18 in een groot deel van Gelderland krijgen in september jodiumpillen in de brievenbus. De overheid verspreidt de pillen huis-aan-huis in de Achterhoek, de Noord- en Oost-Veluwe en een deel van het Rivierengebied.

Dat zijn gebieden die binnen een straal van 100 kilometer liggen van een kerncentrale. In de Achterhoek en de Veluwe is dat de kerncentrale in het Duitse Emsland, het Rivierengebied valt net binnen de 100 kilometer zone van de Belgische kerncentrale in Doel. Nederland heeft nog maar een grote kerncentrale in vol bedrijf, in Borssele. Zwangere vrouwen, van wie het ongeboren kind ook gevaar loopt bij een nucleaire ramp, kunnen de tabletten van de arts of verloskundige krijgen. De pillen die worden uitgedeeld, beschermen tegen het radioactieve jodium dat bij een ongeval in zo'n centrale kan vrijkomen. Het Rijk zegt dat het verspreiden van de pillen niet betekent dat de kans op een ongeval is toegenomen. Het gaat vooral om een voorzorgsmaatregel.