Meisjes in Apeldoorn zijn goedgelovig

APELDOORN - Tienermeisjes zijn makkelijk over te halen om met een onbekende mee te gaan. Dat bleek vrijdagavond in Apeldoorn bij een actie waarbij neploverboys en -girls werden ingezet, zegt de politie op Facebook.

Op de kermis, waar het overigens rustig was, werden diverse meiden tussen 13 en 15 jaar aangesproken. Er werd aan hen gevraagd of ze mee wilden komen voor een fotoshoot of voor opnames voor een nieuw tv-programma. Bijna alle meiden gingen mee.

De politie roept ouders op hun kinderen bewust te maken van risico's die ze lopen.