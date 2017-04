NEC-huurling Joey Sleegers kampioen met VVV

EINDHOVEN - Joey Sleegers is vrijdagavond kampioen geworden met VVV-Venlo.

De huurling van NEC had met zijn ploeg aan een doelpuntloos gelijkspel in Eindhoven genoeg om de titel in de eerste divisie veilig te stellen. "Ik ben echt superblij. De eerste helft was wat minder. Na rust speelde ik vanaf rechts en liep het beter, maar had ik wel moeten scoren."

Bij NEC kwam hij niet in de plannen van trainer Peter Hyballa voor, vandaar zijn keuze om verhuurd te worden aan VVV. In Nijmegen heeft hij nog een contract tot volgende zomer. Maar het is onduidelijk of hij terug zal keren. "Ik weet het niet, echt niet."