Achilles-doelman Te Loeke kan wel door de grond zakken

GROESBEEK - Achilles-doelman Robbert te Loeke incasseerde in de extra tijd de fatale tegentreffer tegen Dordrecht.

"Ja, bizar. Als je het dan zo in de laatste seconde weggeeft, kan je wel door de grond zakken. We moeten nu minimaal vier punten halen en dan moet Dordrecht alles verliezen. Het kan nog steeds, maar vanavond komt wel even aan."

"Ze hebben nog één verre inworp en we verliezen het kopduel in de zestien en er staat iemand helemaal vrij bij de tweede paal. Een gelukkige goal voor hun. Maar een wonder is een wonder en niemand had gedacht dat we nog zeven punten zouden pakken. Het draadje is nog niet geknapt, maar dit is nu heel vers zo net na de wedstrijd en komt wel even binnen zo."