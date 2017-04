Achilles-trainer Meijers: 'Ze zijn nog niet van ons af'

GROESBEEK - Het doek is bijna gevallen voor Achilles'29, maar zolang de degradatie geen feit is, geeft trainer Eric Meijers nog niet op.

"Het zal wel moeilijker worden als voor deze wedstrijd. We gaan vol voor onze kansen de laatste twee wedstrijden. Ze zijn nog niet van ons af."

De trainer zag het misgaan in de extra tijd. "Gigantisch zuur dat je in de 93e minuut uit het niets de doodsteek krijgt. Dordrecht had eigenlijk nergens recht op. We dwongen in de tweede helft de goal af en die viel ook. Dan is het ons niet gegund. Het verschil is nog steeds drie punten we kunnen nog zes punten halen."

"Ja, op basis van een heel seizoen is dit ontzettend zuur. Maar ik ben trots op deze groep, want wat wij na de winterstop laten zien getuigt van behoorlijk niveau. Uiteindelijk is het misschien niet goed genoeg, maar we gaan lekker door met nog twee weken te gaan."

Zie ook:

Achilles bijna gedegradeerd na late 2-2 tegen Dordrecht