Patatspionage en megadrukte bij voormalige friettestwinnaar in Ermelo

ERMELO - De Ermelosche Frietzaak is van zijn troon verstoten in de jaarlijkse Friettest van het Algemeen Dagblad. De snackbar is dit jaar als tweede geëindigd, met het cijfer 10-. De winnaar is een zaak in Zwolle.

Hoewel de patatbakkers nu een plaatsje zijn gezakt, zijn ze trots op de hoge notering. 'Voor ons is het belangrijkste dat we nog steeds in de top staan en dat hebben we gehaald,' vertelt eigenaar Wouter van der Haar.

Bomvol kampioensjaar

Met de tweede plek komt een einde aan een druk kampioensjaar. In één klap verdrievoudigde het aantal klanten van de snackbar die pas in 2015 de deuren opende. 'Van het één op het andere moment was de zaak bomvol. en was het echt alle zeilen bijzetten om het aan te kunnen,' vertelt Van der Haar.

Nachtwerk

De snackbar kon de toeloop van klanten nauwelijks nog aan. Met spoed heeft Van der Haar nieuw personeel aangenomen en versneld ingewerkt. Ook met het nieuwe personeel was het bijna niet bij te benen.

'We moesten echt tot 's nachts voorbakken om te zorgen dat we de dag erop voldoende friet klaar hadden staan voor de mensen. Het is inderdaad weleens voorgekomen dat we in de loop van de avond moesten zeggen: de voorgebakken friet is op dus we moeten weer voorbakken. We kunnen u wel een frietje geven maar dan pas later op de avond,' zegt Van der Haar.

Kunst afkijken

Hij heeft zelfs vanuit verschillende hoeken gehoord dat andere snackbars stiekem bij hem de kunst kwamen afkijken. 'Dus dat er veel mensen zijn die zelf ook een frietzaak hebben hier een frietje kwamen eten om eens te proeven en eens te kijken hoe de zaak eruitziet. Er wordt zeker naar elkaar gekeken.' De Ermelose snackbareigenaar ligt er niet wakker van. 'Ik zie het als een compliment.'