Duizenden wandelaars genieten van de bloesem

Foto: Omroep Gelderland

GELDERMALSEN - De 25e Rode Kruis Bloesemtocht is zaterdagochtend in Geldermalsen van start gegaan. De wandeltocht over verschillende afstanden voert tussen de fruitboomgaarden die nog net in bloei staan.

De organisatie verwacht enkele tienduizenden deelnemers aan deze eendaagse wandeltocht. De eerste lopers over de langere afstanden van 25 en 40 kilometer begonnen om 07.00 uur aan hun tocht. Tijdelijke bruggen moeten de wandelaars toegang tot het parcours geven. De opbrengst van de Bloesemtocht besteedt het Rode Kruis aan goede doelen. Sinds 1992, het jaar waarin de eerste Rode Kruis Bloesemtocht werd gehouden, is een totaal nettobedrag opgehaald van bijna 1,4 miljoen euro. De organisatie was vrijdag nog druk met de voorbereidingen. Er moesten onder meer 900 lunchpakketten worden gemaakt. Broodjes, pakjes drinken en natuurlijk fruit voor alle vrijwilligers.