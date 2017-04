Liveblog: Realiseert Achilles het Wonder van Groesbeek?

GROESBEEK - Ze kunnen vanavond officieus degraderen, maar Achilles knokt thuis tegen FC Dordrecht voor het wonder van Groesbeek. In dit liveblog alles over dit degradatieduel in de eerste divisie.

19.20 Extra politie bij sportpark De Heikant. 19.15 De weg naar Groesbeek, geplaveid voor succes? 19.10 Emir Smajic wordt als troef achter de hand gehouden. De Zweedse spits maakte dit seizoen vier doelpunten, maar raakte een week geleden geblesseerd. 19.08 Dit zijn de elf van Achilles met Niek Versteegen in de spits. De Limburger maakte de laatste twee wedstrijden telkens de winnende treffer. Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Van Steen; Van de Beek, Sürmeli, Dekkers; Amaarouk, Versteegen, Thoone. 19.05 Als Achilles vanavond verliest, valt het doek. Dan kan Dordrecht alleen op doelsaldo nog worden achterhaald, maar het verschil is dan minimaal 28 doelpunten.