Liveblog: Achilles bij rust op 1-1 tegen Dordrecht

GROESBEEK - Ze kunnen vanavond officieus degraderen, maar Achilles knokt thuis tegen FC Dordrecht voor het wonder van Groesbeek. In dit liveblog alles over dit degradatieduel in de eerste divisie.

TUSSENSTAND: 1-1 45. De ruststand is 1-1. Als dat na 90 minuten ook zo is, blijft de achterstand drie punten en met het slechte doelsaldo zou Achilles dan vier punten moeten inlopen in twee wedstrijden. Dat lijkt schier onmogelijk. 44. Spanning ook bij Mister Dordrecht, Marco Boogers. 40. Dordrecht krijgt een ietwat goedkope penalty en die wordt benut door Joey Godee. 36. En wie anders dan Niek Versteegen zorgt voor de 1-0 33. Na de gemiste strafschop is Achilles wel de bovenliggende partij. 28. "Potverdomme nog aan toe, waarom schiet Freek ze niet zoals Neeskens", is de kritische analyse van een supporter. VI-verslaggever Stef de Bont heeft het moment vastgelegd. 27. Achilles krijgt een strafschop, Versteegen wordt naar beneden getrokken. Maar Coremans stopt de inzet van Freek Thoone. 24. Trainer Eric Meijers ziet dat zijn ploeg het lastig heeft. 20. Achilles ontsnapt, want Da Cruz schiet bovenop de lat. 17. Omdat Kenny Elders wegviel vanwege een knieblessure, staat Kürsad Sürmeli nu in de basis. 14. Het eerste schot op doel is van verdediger Doriano Korstam namens de thuisclub, maar hoog richting het trainingsveld. 13. Achilles is wat beter aan de bal, maar daar is voorlopig alles ook mee gezegd. Er staat 220 Volt op beide ploegen. 11. Niek Versteegen, het goudhaantje van het Paasweekend met twee beslissende doelpunten. Kan hij vanavond weer toeslaan? 7e minuut: Een nerveus begin van beide kanten, logisch ook met zoveel druk op deze wedstrijd. 20.00 En we zijn los op de Heikant. 19.58 De oudste Achilles-fan Jan Klösters, die de honderd nadert, is ook van de partij. 19.54 De backs Mischa Boelens en Kenny Elders kunnen niet spelen, maar hebben er wel vertrouwen in vanavond. 19.50 Volle bak in de kantine. 19.40 Achilles-trainer Eric Meijers en zijn assistent Dennis Krijgsman. 'We zijn inmiddels weer gewend om te winnen', zegt Meijers zelfverzekerd. 19.30 En ook Geert Derks, alias Opa Kip, is van de partij. Het geweten van de club heeft er vertrouwen in. 19.20 Extra politie bij sportpark De Heikant. 19.10 Emir Smajic wordt als troef achter de hand gehouden. De Zweedse spits maakte dit seizoen vier doelpunten, maar raakte een week geleden geblesseerd. 19.08 Dit zijn de elf van Achilles met Niek Versteegen in de spits. De Limburger maakte de laatste twee wedstrijden telkens de winnende treffer. Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Van Steen; Van de Beek, Sürmeli, Dekkers; Amaarouk, Versteegen, Thoone. 19.05 Als Achilles vanavond verliest, valt het doek. Dan kan Dordrecht alleen op doelsaldo nog worden achterhaald, maar het verschil is dan minimaal 28 doelpunten.