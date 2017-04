Leerlingen verzinnen toepassingen voor robots

foto van bibliotheek Gelderland Zuid

NIJMEGEN - Hoe kun je robots inzetten in het dagelijks gebruik? Over die vraag bogen leerlingen zich vrijdag in de openbare bibliotheek in Nijmegen. Sinds eind vorig jaar heeft de bibliotheek Gelderland Zuid twee robots, waarmee naar harte lust geëxperimenteerd kan worden.

De leerlingen van het ROC Rijn-Ijssel en het Stedelijk Gymnasium hebben meegedaan aan een zogenoemde 'robot-hackaton'. Ze hebben vijf weken lang kennis opgedaan over de mogelijkheden die robots bieden. Contact tussen robot en kind Een van de vragen waar de leerlingen zich over bogen is hoe je sociale robots kunt inzetten, bijvoorbeeld om de kankerbehandeling bij kinderen wat dragelijker te maken. Bij die behandelingen mogen namelijk geen andere mensen bij aanwezig zijn vanwege de gebruikte straling. Maura Kruk, leerling opleiding Verzorgende van ROC Rijn IJssel: 'We hebben bedacht de ouders van het patiëntje vooraf te betrekken, zodat we weten wie het kind is en waar het van houdt. Zo maken we het contact van de robot met het kind heel persoonlijk.' Ook werd gekeken hoe robots ingezet kunnen worden voor leesbevordering. eind vorig jaar oefende het personeel van de bibliotheek zelf nog met de nieuwe robots: