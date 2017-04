Liveblog: Periodetitel al uit het zicht voor De Graafschap

ALMERE - Vanavond is het erop of eronder voor De Graafschap. Tussenstand in Almere is 0-0

TUSSENSTAND 0-0 Cambuur op 5-0. De Graafschap speelt nu echt alleen nog om tiende te worden en zo de play-offs te bereiken. Een hels karwei! 41. Almere dicht bij de 1-0. Arica met een vlammend schot op de bovenkant van de lat. 38e min: Salasiwa met een goed en gevaarlijk schot, maar knap werk Bednarek. 34. Klaasen met een fraaie voorzet naar de rechterkant. Van den Hurk scoort bijzonder fraai maar het is buitenspel. De speaker (foto links bovenin) meldt het publiek monter: '1-0 voor De Graafschap.' Dat zorgt voor hoongelach op de tribunes hier. 27. kans in de counter voor De Graafschap met Diemers, maar het wordt matig uitgespeeld. Een schot van Smeets is een makkelijke prooi voor Kramer. 25. Cambuur al op 3-0. Dat is wel klaar in Leeuwarden. Spanning voor 4e periode weg. Nu moet De Graafschap zelf winnen en alles gooien op de tiende plaats in de reguliere stand. vuurwerk uit het Almere vak. Die kunnen waarschijnlijk een boete verwachten.. 20. CAMBUUR STAAT NU AL OP 2-0 TEGEN RKC. De periodetitel lijkt vanavond onhaalbaar voor De Graafschap. Maar het is nog lang! 18. weer een kansje voor Van den Hurk, maar het leidt tot niets. 1e min: Voorzet Van Overbeek, maar van den Hurk kan zijn hoofd er niet achter krijgen. 20:00 uur: Voorzitter Martin Mos (links), met een chique doosje sigaren, zat gisteravond nog in New York. Nu is ie in aan de competitieweg in Almere. 'Ik mis nooit een wedstrijd', zegt de Achterhoeker altijd. De wedstrijd is begonnen op het kunstgras van Almere City. Het seizoen kan vanavond mislukt zijn, maar feest is ook mogelijk. 19.59 uur: Je kunt je een minder aantrekkelijke erehaag wensen als voetballer. Als dat De Graafschap maar niet afleidt.. 19.55 uur: het vak innmiddels redelijk gevuld met Superboeren 19.40 uur: Hier gaat het om voor De Graafschap: periodekampioen worden! 19.30 uur: het uitvak van De Graafschap; nu nog rustig... 19.20 uur: de 'missen van Almere' maken zich op voor een koud en winderig avondje 19.00 uur: de opstellingen van Almere City en De Graafschap 18.45 uur: Achter dit gebouw moet het gebeuren voor De Graafschap. Een lastige tegenstander, maar Almere City heeft last van veel geblesseerde spelers. Alles zal goed moeten vallen voor De Graafschap in de apotheose van de vierde periode. Aan de competitieweg in Almere, waar de ploeg van trainer Henk de Jong zelf speelt, moet minimaal een punt gehaald worden. Verliest Cambuur thuis van RKC Waalwijk zou dat genoeg zijn voor een play-off ticket. Door de thuisoverwinning op MVV (2-0) staat De Graafschap er nog steeds goed voor. Dat was Paasmaandag. Speelt Cambuur gelijk, moet De Graafschap van Almere City winnen. Een overwinning van de Friezen in Leeuwarden betekent dat De Graafschap nog een kleine kans heeft via de reguliere stand om de play-offs te bereiken. 18.40 uur: het stadion van Almere City FC ligt er nog verlaten bij.. 18.30 uur: Trainer Henk de Jong mist Andrew Driver. Hij wordt vervangen door Tolgahan Cicek. Almere City wordt geplaagd door een blessuregolf vertelde assistent-trainer Marco Heering vanmiddag. Volgens Heering mist zijn selectie zeker zes spelers. Almere staat in de Jupiler League zesde, maar is al uitgeschakeld voor de vierde periode.