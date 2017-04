Liveblog: De Graafschap moet winnen in Almere en hopen op RKC

De Graafschap kan vanavond de periode winnen in Almere

ALMERE - Vanavond is het erop of eronder voor De Graafschap. Zelf winnen en hopen op puntenverlies in Leeuwarden van Cambuur is wat er moet gebeuren voor de Achterhoekers.

19.00 uur: de opstellingen van Almere City en De Graafschap 18.45 uur: Achter dit gebouw moet het gebeuren voor De Graafschap. Een lastige tegenstander, maar Almere City heeft last van veel geblesseerde spelers. Alles zal goed moeten vallen voor De Graafschap in de apotheose van de vierde periode. Aan de competitieweg in Almere, waar de ploeg van trainer Henk de Jong zelf speelt, moet minimaal een punt gehaald worden. Verliest Cambuur thuis van RKC Wa alwijk zou dat genoeg zijn voor een play-off ticket. Door de thuisoverwinning op MVV staat De Graafschap er nog steeds goed voor. Reguliere stand Speelt Cambuur gelijk, moet De Graafschap van Almere City winnen. Een overwinning van de Friezen in Leeuwarden betekent dat De Graafschap nog een kleine kans heeft via de reguliere stand om de play-offs te bereiken. 18.40 uur: het stadion van Almere City FC 18.30 uur: Trainer Henk de Jong mist Andrew Driver. Hij wordt vervangen door Tolgahan Cicek. Almere City wordt geplaagd door een blessuregolf vertelde assistent-trainer Marco Heering vanmiddag. Volgens Heering mist zijn selectie zeker zes spelers. Almere staat in de Jupiler League zesde, maar is al uitgeschakeld voor de vierde periode.