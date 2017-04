Groot explosief gevonden, straat afgezet

Foto: GinoPress

WICHMOND - In Wichmond is een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het explosief werd door een boer gevonden in een akker bij de Lankhorsterstraat.

Volgens de politie gaat het om een vrij groot explosief, mogelijk een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De politie heeft de straat afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is onderweg.