Granaat met 18 kilo springstof onschadelijk gemaakt

Foto: GinoPress

WICHMOND - Het explosief dat vrijdagmiddag werd gevonden in het Achterhoekse Wichmond is in de avond tot ontploffing gebracht. Het gaat om een granaat met 18 kilo springstof uit de Tweede Wereldoorlog.

De granaat werd gevonden door een boer in een akker bij de Lankhorsterstraat. De straat werd uit voorzorg afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) kwam ter plaatse om de granaat onschadelijk te maken. Omwonenden hoefden hun huis niet te verlaten.