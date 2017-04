Bram en Mitch dromen van zangcarrière na Idols-avontuur

ARNHEM - Bram Boender uit Dieren en Mitch Lodewick uit Aalten dromen van een carrière na hun Idols-avontuur. In de finale eindigde Bram als tweede en Mitch moest het doen met de derde plek.

Als het aan Bram en Mitch ligt houdt het na Idols zeker niet op. 'Ik hoop dat ik de showbizz in kan en op muziekgebied gewoon lekker door kan zetten. Gewoon klein beginnen en misschien eindig ik wel op de mainstage van Pinkpop. Je weet het niet, maar ik hoop het wel', vertelt Bram in De Week van Gelderland op Radio Gelderland.

Mooi opstapje

Voor Mitch kan het niet groot genoeg. Hij ziet zichzelf wel in een volle Amsterdam Arena staan en ziet Idols als een mooi begin 'We hebben een stapje gemaakt en die stap gewoon doorzetten. Gewoon lekker veel muziek blijven maken en hopelijk dat er iets op mijn pad komt.'

Hoe voelt het om tweede en derde te worden?

Julia kreeg de meeste stemmen en werd de winnaar van Idols. Bram is niet teleurgesteld dat hij tweede werd. 'Ik was heel blij voor Julia. We waren alle drie redelijk gewaagd aan elkaar. Als ik terugkijk op het Idols-avontuur ben ik hier heel trots op en mag ik mij eigenlijk niet vervelend voelen.'

Supertrots

Voor Mitch, die derde werd, geldt hetzelfde. 'Ik ben supertrots op wat ik heb neergezet. Die twee gun ik het gewoon van harte. Ik baal zelf wel enorm dat ik mijn single niet naar buiten heb kunnen brengen', zegt Mitch. De drie finalisten mochten een eigen single opnemen, maar Mitch viel in de finale vroegtijdig af en mocht daardoor zijn nummer niet laten horen.