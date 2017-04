Opgepast! Fout parkeren betekent fiets weg

Foto: Sabine Andeweg

ARNHEM - Staan de fietsenrekken in het centrum van Arnhem vol? Denkt u ook wel even bij een lantaarnpaal te kunnen parkeren? Wees dan extra alert de komende week. De gemeente gaat namelijk in het stationsgebied extra streng controleren op fout geparkeerde fietsen.

De fietsen die dan niet in de fietsenrekken staan, worden verwijderd. Tegen betaling van 35 euro kan u uw fiets weer terugkrijgen. Volgens de gemeente is het namelijk verboden om fietsen te stallen in de Oude Stationsstraat, Nieuwe Stationsstraat, een gedeelte van de Renssenstraat, inclusief de hele brug, het Stationsplein en de noordzijde van het Willemsplein 'Liever extra parkeerruimte' Sabine Andeweg, fractievoorzitter van D66 in Arnhem, lijkt liever extra parkeerruimte voor de fietsen te zien dan extra controles. U mag de fietsen wel parkeren in de fietsenrekken voor de Spar en aan de achterzijde van Pathé en in de bewaakte fietsenkelder op Arnhem Centraal.