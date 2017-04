Geen geld meer voor zorg op Sint Maartenschool

NIJMEGEN - NIJMEGEN – De Sint Maartenschool krijgt geen geld meer voor de zorg voor hun leerlingen. De school kreeg tot nu toe geld vanuit samenwerkingsverband Stromenland, waar de school onder val. Dat was bedoeld voor onderwijs, maar werd door de school ook gebruikt voor de zorg voor de leerlingen. De Maartenschool mag het geld nu alleen nog gebruiken voor onderwijs. De kosten voor de zorg moeten nu uit eigen pot betaald worden.

‘Dit is echt het meest beroerde voor hier wat je maar kunt bedenken.’, vertelt directeur van de school Gilles Geschiere. ‘Veel van onze leerlingen zijn gewoon niet in staat om onderwijs tot zich te nemen zonder dat die zorg gegarandeerd is. Een kind wat niet kan spreken heeft voor zijn communicatie apparatuur nodig. Ook dat is zorg.’



Dinsdagavond werd een ouderavond georganiseerd om de ouders op de hoogte te brengen. Met verschillende acties en het opzoeken van politiek en media is het afgelopen jaar geprobeerd voor elkaar te krijgen dat er meer geld beschikbaar kwam, maar dat blijkt tot nu toe tevergeefs.



Geschiere: ‘Ik hoop niet dat er nog meer bezuinigingen komen. We hebben onze portie meer dan gehad. We zitten echt in een dieptepunt van onze geschiedenis. Ik hoop heel erg dat we de samenwerking met basisscholen in de omgeving kunnen vinden. Die samenwerking van speciaal onderwijs en basisonderwijs is heel erg belangrijk, en daar hoort ook zorg bij.’