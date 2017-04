Trots op Gelderland uitzending 25 april

ARNHEM - Trots Op Gelderland: van tijdschriften tot voertuigen voor defensie en van chemische stoffen tot kapstokken. Allemaal bij ons in Gelderland bedacht, ontdekt of zelfs uitgevonden.

We zijn in Arnhem, Wijchen en Velp deze week. Met een bedrijf waar ze al aan het innoveren waren toen dat nog gewoon uitvinden heette. Bij De Koningh Medical Systems maakten ze vroeger landmeetkundige instrumenten, maar zijn ze overgeschakeld op slimme medische instrumenten. Ze bedachten bijvoorbeeld de de Vasculuminator. Het maakt bloedvaten duidelijk zichtbaar met behulp van infrarood licht. Dat is vooral goed bruikbaar voor mensen met een donkere huidskleur bij wie de bloedvaten niet zichtbaar zijn.

En we hebben het over piepschuim - dat bestaat al 50 jaar en Synprodo in Wijchen was een van de eerste bedrijven in Nederland die het gebruikten. En al klinkt het niet milieuvriendelijk; dat is het wel! En dus worden er tegenwoordig zelfs complete huizen mee gebouwd.

Bij Dutch EPS maken ze zo milieuvriendelijke recreatiewoningen die zelfs kunnen drijven. En ze denken er dat de piepschuimen woningen een oplossing kunnen zijn voor Syrische vluchtelingen in Libanon. Wat je allemaal wel niet kunt met die witte piepschuimen bolletjes...