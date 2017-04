Vitesse mist behalve Van Wolfswinkel ook Miazga tegen Feyenoord

Vitesse - Feyenoord is zondag in Gelredome een mooi affiche

ARNHEM - Vitesse is zondag volgens velen de laatste lastige hindernis die Feyenoord moet nemen om kampioen te worden. Matt Miazga is niet fit genoeg en ontbreekt.

De Amerikaanse verdediger mist het duel in GelreDome vanwege een hamstringblessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Excelsior. Behalve Miazga mist Vitesse ook de geschorste Ricky van Wolfswinkel die op Woudestein zijn vierde gele kaart pakte en daardoor automatisch geschorst is.

Geen afleiding

Voor Vitesse staat het topduel zondag in de schaduw van de bekerfinale een week later in Rotterdam. Alle ogen in Arnhem en omstreken zijn al weken gericht op die wedstrijd waarin Vitesse zijn eerste prijs in het 125-jarig bestaan van de club kan winnen. Trainer Henk Fraser zegt echter dat Vitesse van wedstrijd tot wedstrijd leeft en dat hij niet wordt afgeleid door alle euforie rondom de clash met AZ op 30 april. 'Ik kan me goed afsluiten.'

Prestige

Vitesse schakelde eerder dit seizoen Feyenoord uit voor de beker. Het was tegelijkertijd ook de enige keer dat de Arnhemse club dit seizoen won van een topclub in de eredivisie. Volgens Fraser moet Vitesse zondag vooral de vijfde plaats verdedigen. 'Utrecht presteert stabiel, het is lastig die nog in te halen. Maar die vijfde plaats willen we halen. Daarom is dit ook een hele belangrijke wedstrijd. Daarnaast speelt prestige een rol.'

Büttner linksback

Fraser wil zo veel mogelijk vasthouden aan het elftal van de laatste tijd en de vastigheden die daarbij horen. Daarom zal Zhang in plaats van Van Wolfswinkel als centrumspits spelen en vervangt Arnold Kruiswijk, zoals hij wel vaker deed, Miazga in het hart van de defensie. Enige vraagteken lijkt nog de linksbackpositie, maar de kans is vrij groot dat Alexander Büttner aan de aftrap verschijnt tegen Feyenoord. 'Ook Diks of Faye zijn daar nog opties', wierp Fraser nog een rookgordijn op na de besloten training in GelreDome.

Opstelling: Room, Leerdam, Kashia, Kruiswijk, Büttner; Nakamba, Nathan, Baker; Rashica, Zhang, Foor.