Nieuw Vrijheidsfestival in Ede moet zich kunnen meten met Wageningen

De herdenking - Foto: Omroep Gelderland

EDE - Wageningen staat er al jaren bekend om, het Bevrijdingsfestival. En daar wil de naastgelegen gemeente Ede in 2020 in een adem mee genoemd worden. Vandaag is daar de eerste editie van een groot Vrijheidsfestival.

Het festival wordt gehouden p het terrein van muziekcentrum Akoesticum. Daar staat een gigantische tent. Er zijn muziekoptredens, films, kinderworkshops, sportieve spellen, beeldende kunstenaars en veel veteranen met mooie verhalen. Vanavond is er een Vrijheidsmaaltijd met onder andere schrijver Jan Terlouw. Grootste Parade Het hoogtepunt moet de Parade gaan worden. Nu is die aan het eind van de dag om 17.00 uur. Maar het is de bedoeling dat de Parade steeds groter wordt en de komende jaren de edities juist gaat openen. De organisatie heeft het festival gecombineerd met een herdenking. Die was rond het middaguur in het Memorial Park, met een toespraak van burgemeester Cees van der Knaap. Het volledige programma is te vinden op de site van het festival.