Achterhoekse ouderen en studenten samen naar de Spaanse zon

DOETINCHEM - Docente verpleegkunde Cindy Nas van het Graafschap College in Doetinchem organiseert een reisje voor Achterhoekse ouderen naar een luxe vakantievilla in Spanje. Ze neemt een aantal studenten verpleegkunde mee om de ouderen te helpen.

Het idee kwam spontaan bij Cindy op toen ze in Rotterdam zag dat een zorginstelling een eigen vakantievilla had. 'Ik dacht: dat is mooi. Dat wil ik ook! Als ik mogelijk zou kunnen maken dat Achterhoekse ouderen, die niet meer alleen op vakantie kunnen of willen, tóch kunnen genieten van een luxe vakantie dan doe ik dat graag. Ik heb een villa geboekt en ben een stichting begonnen. Gelukkig bleek al snel dat er veel animo is voor zo'n reis, hij zit al helemaal vol. Mogelijk dat ik nog twee weken erbij boek.'

Jongeren geven 'net dat laatste zetje'

Cindy neemt een aantal jongeren van de zorgopleiding mee. 'Zij betalen een klein bedrag voor hun verblijf en helpen de ouderen tijdens de reis een handje. Ouderen die meegaan kunnen zich vaak zelfstandig nog wel redden, maar vinden het spannend om alleen een strandwandeling te maken. De jongeren die ze ondersteunen, kunnen ze net dat ene zetje geven om er toch op uit te gaan. De gemiddelde leeftijd van de mensen die meegaan is 85.'

Liever met bejaarden op pad dan zuipvakantie

In de Week van Gelderland op Omroep Gelderland vertelde Cindy over het avontuur. Ze had ook Merlin en Jorinde meegenomen, die graag meewillen met de reis. 'Ik vind het leuk om wat voor ouders te kunnen betekenen. Zo is de stap voor hen wat kleiner', zegt Merlin.

Blijvende contacten

Cindy Nas richt zich vooral op ouderen uit Doetinchem en omgeving omdat ze hoopt dat de reis blijvende vriendschappen oplevert. 'Als deze mensen met een groepsreis meegaan, dan komen die reisgenoten uit heel Nederland. Voor iemand van in de 80 is het niet altijd eenvoudig om dan 'even' op bezoek te gaan bij diegene met wie het op vakantie zo gezellig was. Bij iemand in dezelfde stad is dat eenvoudiger.'