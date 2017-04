Eis: geen celstraf voor 'lekkende agente'

ARNHEM - De 34-jarige ex-agente uit Arnhem die vrijdag terecht stond voor het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen, hoeft waarschijnlijk niet de cel in.

Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van 180 uur tegen haar. Omdat zij twee jonge kinderen heeft, van wie er een ernstig ziek is, zag de officier van justitie af van het eisen van een celstraf.

Ontslagen

De vrouw werd in augustus ontslagen bij de politie. Ze zou in 2014 diverse keren informatie hebben opgevraagd in het computersysteem van de politie over de voortgang van een onderzoek naar een hennepkwekerij in Epe en of de politie een peilzender op een auto heeft geplaatst. Ze zou in totaal 48 keer informatie hebben opgezocht over het onderzoek waar zij niet bij betrokken was.

Oom

De 68-jarige medeverdachte hoorde ook 180 uur taakstraf tegen zich eisen. Hij was de ex-man van haar moeder en werd door de ex-agente als 'oom' beschouwd. Hij zou de informatie hebben doorgespeeld aan de hoofdverdachte in een groot drugsonderzoek met de naam Fiorino.