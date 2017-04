NEC-trainer Hyballa doet helemaal niets anders

NIJMEGEN - Ondanks de zorgelijke situatie bij NEC verandert trainer Peter Hyballa niets in zijn aanpak.

"Nee", zegt de trainer heel kortaf. "We hebben goed getraind deze week."

"Dit is cruciaal, daarvoor hoef je alleen maar naar de stand te kijken. Dat weet iedereen. Excelsior is in een positieve flow, maar ik moet daarom een positieve uitstraling hebben. We hebben het vooral intern gedaan, zoals ik dat altijd doe. Dus we hebben vertrouwen."

De fanatiekste supporters komen zaterdag al om vijf voor twaalf al symbolisch bij elkaar en hebben onvoorwaardelijke steun voor de ploeg uitgesproken. "Ik heb iedere dag nu wat met supporters te doen en dat is oké. Voor ons team is het belangrijk dat ze ons positief ondersteunen. Negatieve ondersteuning is niet zo goed voor deze groep. Ik concentreer mij nu maar heel goed op de spelers en het team."