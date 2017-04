Exploiteren grote hennepkwekerij: werkstraf

ARNHEM - Een 58-jarige man uit Huissen is vrijdag veroordeeld voor het exploiteren van een hennepkwekerij. Hij kreeg een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

De man had in augustus 2015 in een pand in Angeren een wietkwekerij met 2800 planten.

De rechtbank begreep uit het relaas van de man dat hij een hardwerkende ondernemer is die door een ongelukkige reeks omstandigheden in acute financiële problemen was geraakt.

Maar omdat hij die problemen op strafbare wijze probeerde op te lossen, kreeg hij de straf opgelegd.