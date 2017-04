Bloesem, bruggen en broodje bij voorbereidingen Bloesemtocht Geldermalsen

Foto: Omroep Gelderland

GELDERMALSEN - Brugdelen die in kranen hangen tussen bomen die in bloei staan. Dat is het beeld vandaag van de voorbereidingen voor de 25 Rode Kruis Bloesemtocht die zaterdag in Geldermalsen van start gaat.

De wandeltocht over verschillende afstanden voert tussen de fruitboomgaarden die nog net in bloei staan. Tijdelijke bruggen moeten de wandelaars toegang tot het parcours geven. Op vrijdagavond is er eerst nog een Bloesemrun van 11 kilometer met vijfhonderd deelnemers. In alle vroegte zijn vrijwilligers in de veilinghal in Geldermalsen al in de weer voor het maken van negenhonderd lunchpakketten. Er komen broodjes, pakjes drinken en natuurlijk fruit in de pakketten voor alle vrijwilligers. Tienduizenden deelnemers De organisatie verwacht zaterdag enkele tienduizenden deelnemers aan deze ééndaagse wandeltocht. De eerste lopers over de langere afstanden van 25 en 40 kilometer gaan zaterdag al om 7 uur van start. De opbrengst van de Bloesemtocht besteedt het Rode Kruis aan goed doelen. Sinds 1992, het jaar waarin de eerste Rode Kruis Bloesemtocht werd georganiseerd, is een totaal nettobedrag opgehaald van bijna 1,4 miljoen euro.