Achterhoek koploper in daling WW-uitkeringen

ULFT - Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is de afgelopen maand meer gedaald dan in de rest van Gelderland. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er 1.500 minder uitkeringen.

'De belangrijkste verklaring voor de daling van het aantal WW-uitkeringen is de aanhoudende economische groei' zo laat het UWV weten. 'In de meeste sectoren neemt het aantal vacatures toe en komen meer mensen aan het werk.' Volgens het UWV is de bouw een van de sectoren waar het economisch herstel het duidelijkst zichtbaar is. In de Achterhoek is het aantal uitkeringen in deze sector gehalveerd van 687 naar 337.



De daling van het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is sterker dan in de rest van Gelderland. Het aantal uitkeringen daalde de afgelopen maand in de hele provincie met 0,6% tot ruim 48.000. Over heel Nederland was de WW eind maart 0,3% lager dan een maand eerder en 12% lager dan een jaar eerder.