NEC-spits Mayi baalt van doorspelen met blessure

NIJMEGEN - Kevin Mayi is volledig uit beeld geraakt bij NEC.

En dat terwijl de Franse spits voor de winterstop vier keer scoorde, allemaal tegen concurrenten onderin. "Ja, ik ben zelf nog het meest teleurgesteld. Ik heb een fout gemaakt in de winter en dat betreur ik nu. Ik heb doorgespeeld met een enkelblessure en daardoor heb ik minder gepresteerd dan voor de winterstop. Tegen Go Ahead en Sparta haalde ik daarom niet mijn niveau."

"Nu ben ik honderd procent fit en is het de keus van de trainer of hij mij weer een kans wil geven. Ik respecteer het dat hij voor anderen kiest, maar ik wil de club graag helpen om in de eredivisie te blijven. Dus als ik erin kom, zal ik alles geven. Ik heb voor de winterstop vier keer gescoord en drie assists gegeven en dat vond ik zelf eerlijk gezegd nog te weinig."