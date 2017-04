A50 Grijsoord-Renkum weer vrij na brandende vrachtwagen

Foto: Ronald Piersma

HEELSUM - De rijstroken op de A50 bij Renkum zijn vrijdagavond weer vrijgegeven na een vrachtwagenbrand waar het verkeer in de regio rond Arnhem de hele middag behoorlijk last van had.

Rijkswaterstaat meldt dat de vrachtwagen en de lading rond 19.30 uur zijn verwijderd. Het herstellen en reinigen van het wegdek zal na 21.00 uur plaatsvinden. De truck vervoerde mest. De brand zorgde voor veel verkeersproblemen. De A50 werd in de richting Oss eerst helemaal afgesloten. Halverwege de middag ging één rijstrook weer open, maar daarachter stond het verkeer anderhalf uur in de file.