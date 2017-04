Examenstunt loopt uit de hand: gooien met eieren en vuurwerk afsteken

TIEL - Een examenstunt op het RSG Lingecollege in Tiel is vrijdagmiddag uit de hand gelopen. De politie heeft meldingen gekregen dat met eieren, bakmeel en vuurwerk is gegooid. Ook zou een docent mishandeld zijn.

De politie hoorde dat leerlingen van één school, maar met verschillende locaties, elkaar hebben opgezocht en elkaar zouden hebben bestookt met eieren, bakmeel en vuurwerk. Agenten gingen daarop poolshoogte nemen.

'Extra triest'

'Een groep leerlingen van een andere locatie van onze school kwam hier terecht en was niet uit op het goede. Onze leerlingen hadden een leuke stunt voorbereid, maar dat is door anderen afgepakt. Een man of 20 à 30 kwam met vuurwerk en alles erop en eraan naar onze school. Dat is triest. Het maakt het extra zuur dat het VMBO-leerlingen waren van een andere locatie van onze eigen school, vertelt Ivo Ariaans van het RSG Lingecollege in Tiel.

'Hou ermee op'

Toen de politie ter plaatse kwam spraken ze de groep aan. 'Toen hebben we gezegd dat het op moest houden en dat iedereen terug moest naar zijn eigen locatie', zegt een politiewoordvoerder. 'Daar leken de leerlingen naar te luisteren, maar even later laaide het toch weer op. Voorbijgangers klaagden dat er eieren en bakmeel op hun auto werden gegooid. Ook bleven de leerlingen op een kruising staan, waardoor het verkeer er niet doorheen kon. Toen was voor ons de maat vol.'

Geen aanhoudingen

Hij gaat verder: 'Toen hebben we de hele groep gevorderd weg te gaan, daar werd gevolg aan gegeven. Dat betekende dat er geen aanhoudingen zijn verricht.' De politie laat ook weten dat er nog geen schadegevallen gemeld zijn.

'Mishandeling'

Wel heeft op de school mogelijk een mishandeling plaatsgevonden, meldt de politie. 'Wij zijn met diegene in gesprek geweest en daar moet mogelijk een aangifte uit volgen.' Volgens dagblad de Gelderlander zou het gaan om een docent die in zijn gezicht is geslagen. De school ontkent dat een van hun docenten een klap heeft gekregen. De politie kan dat niet bevestigen.

'Wel is er één jongen door een ruit heen gevallen nadat er over en weer werd geduwd', meldt Ariaans van de school. 'Die jongen liep een snee op in zijn been en is voor alle zekerheid naar de huisarts gegaan.'

'Leerlingen in tranen'

Tijdens de stunt hadden de leerlingen de school omgetoverd tot een ziekenhuis. Er zou een virus zijn uitgebroken en alle docenten zouden een kuur krijgen waardoor ze beter konden worden. Ook waren er stoommachines en gekleurde lichten. 'Ze deden echt hun best, dat het zo afliep was dus een behoorlijke domper en enkele leerlingen waren in tranen', vertelt Ariaans.

Na afloop waren de leerlingen dan ook aangedaan en hebben ze alles opgeruimd. 'Het is bijna schoner dan op een normale werkdag'.

De school gaat nu in overleg om te kijken hoe dit een volgende keer voorkomen kan worden. 'Wij balen hier ook van, de leerlingen verdienen een goede stunt.'