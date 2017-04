'Ex-vriend doodgestoken door nieuwe vriend'

Foto: ViWa Media

WAGENINGEN - De steekpartij die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond, heeft de oorzaak in de relationele sfeer. Dat melden buurtbewoners. Bij de steekpartij is een man omgekomen.

Volgens omwonenden begon er een ruzie toen de ex-vriend van de bewoonster langskwam. Er ontstond een ongemakkelijke situatie, waarbij de nieuwe vriend van de bewoonster zich zo bedreigd voelde dat hij de ex-vriend neerstak. De politie heeft de identiteit van dader en slachtoffer nog niet vrijgegeven. Zie ook: Man dood bij steekincident in Wageningen