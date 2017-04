Kerk wist dat pastoor voorkeur had voor minderjarige jongens

Oud-Katholieke Kerk Culemborg - Foto: Wikipedia

CULEMBORG - De Oud-Katholieke Kerk wist dat de in Cambodja opgepakte pastoor Nico S. een seksuele voorkeur had voor minderjarige jongens. S. was een aantal jaar pastoor bij de Oud-Katholieke Kerk in Culemborg.

Tijdens zijn priesteropleiding had Nico S. verteld over zijn voorkeur. Hij zou daarna 'strak gemonitord' worden en hulp zoeken. Sinds deze week zit Nico S. vast in Cambodja op verdenking van het maken van kinderporno. Hij zou bijna 1300 foto's van naakte minderjarige jongens op zijn fototoestel hebben gehad. Volgens de NOS gaat het om kinderen tussen de 11 en 15 jaar. Als S. schuldig wordt bevonden, hangt hem een straf van 7 tot 15 jaar cel boven het hoofd. S. nam vier jaar geleden afscheid bij de Oud-Katholieke Kerk in Culemborg. Die kerk meldde gisteren dat er vanuit de parochie geen signalen zijn gekomen over seksueel misbruik. Zie ook: Bestuur Oud-Katholieke Kerk geschokt na aanhouding pastoor met kinderporno